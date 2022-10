Alonso spreekt Alpine toe via boordradio: "Wat doen jullie mij aan?"

Fernando Alonso sloeg na de Japanse Grand Prix een gefrustreerde toon aan over de boordradio, omdat hij voelde dat hij meer punten had kunnen scoren, maar door zijn strategie zag hij die aan zich voorbij gaan. Alonso vroeg op de teamradio na de finishvlag: "Wat een vergissing, hè? Ik bedoel strategisch, wat doen jullie me dit jaar aan?"

De tweevoudig wereldkampioen heeft het gevoel dat hij punten heeft verspeeld doordat hij één van de drie coureurs was die een ronde langer op regenbanden buiten bleef toen het grootste deel van de grid binnenkwam - waarbij de intermediate zichzelf als de snellere compound liet zien. Alonso moest zich vervolgens weer een weg banen door het veld toen hij ervoor koos om laat in de pits te komen omdat de inters op de meeste auto's vervaagden, in de overtuiging dat hij door een eerdere stop nog verder in het veld zou kunnen eindigen.

Hij snelde zich langs verschillende coureurs terwijl een zevende finishplek in het verschiet lag - waar hij reed voordat hij de pits in kwam - en eindigde uiteindelijk met een fotofinish tussen Alonso en Aston Martin's Sebastian Vettel aan de lijn - slechts 0,011 seconden tussen de twee Formule 1-legendes komt de geblokte vlag .

De Alpine-coureur ging verder in op waar hij dacht dat de strategie voor hem ontrafeld was, voornamelijk doordat het team niet vroeg genoeg reageerde op de best beschikbare opties, omdat hij dacht dat hij door een ronde eerder te pitten minstens een plek hoger had kunnen finishen. Tegen Formula1.com zei Alonso: "Ik bedoel, het was moeilijk om deze race te lezen, de omstandigheden en ook de zichtbaarheid was het grootste onderwerp."

"Elke keer dat we besloten om te stoppen, stopten we heel laat. In het begin reed ik als enige op de regenbanden en verloor ik een paar plaatsen en aan het einde maakten we een extra stop, maar slechts zes ronden voor het einde, dus er was geen tijd om echt een verschil te maken. Hierdoor eindigden we in dezelfde positie."

"Maar ansich was het leuk racen, alleen erg chaotisch voor iedereen. Zelfs de laatste ronde wisten we niet of het de laatste ronde was of niet. Dus ik denk dat het voor iedereen een moeilijke dag was."