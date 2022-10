Marko verwachtte geen straf voor Verstappen: "Het was ook niet gevaarlijk"

Max Verstappen start de Grand Prix van Japan morgen vanaf de pole position. De Nederlander moest geruime tijd vrezen voor zijn eerste plek. In het derde gedeelte van de kwalificatie had hij namelijk een momentje met Lando Norris. De stewards gaven Verstappen een reprimande en dat is geheel in lijn met de mening van Helmut Marko.

Verstappen was tijdens het derde kwalificatiegedeelte bezig met het opwarmen van zijn banden. Hij zag Norris naderen in zijn spiegels en om hem voor te blijven besloot hij snel te accelereren. Hij maakte echter een foutje waardoor zijn achterkant naar links uitbrak. Hierdoor moest Norris vol door het gras om Verstappen te ontwijken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was voorafgaand de uitspraak van de stewards al van mening dat er geen straf moest volgen. De Oostenrijkse adviseur sprak zich er duidelijk over uit bij Sky Sports: "Het opwarmen van de banden is het belangrijkste. Dat is voor elke auto anders. Norris besloot Max in te halen en dat bracht hem een klein beetje van zijn stuk. Dat had Verstappen niet verwacht. Het was ook helemaal niet gevaarlijk."