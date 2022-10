Verstappen niet te spreken over Norris: "Je creëert zelf dit probleem"

Max Verstappen kende in Japan een zeer goede kwalificatie. De Nederlander claimde de pole position maar moest zich na afloop wel melden bij de stewards. Hij had namelijk een momentje met Lando Norris in Q3, bijna eindigde dit in tranen. Verstappen zou een straf hoogstens onlogisch vinden.

Verstappen en Norris kwamen elkaar tegen in een outlap tijdens het derde kwalificatiegedeelte. Verstappen wilde accelereren maar maakte een foutje. Door zijn momentje brak de achterkant van de Red Bull uit naar de linkerkant van de baan. Norris kwam op dat moment aangestormd en kon nog net op tijd de Nederlander ontwijken. Hij schoot door het gras en kon opgelucht adem halen.

Afspraak

Verstappen is zich van geen kwaad bewust en wijst naar een onderlinge afspraak tussen de coureurs. De Nederlander ziet de zaakjes iets anders en spreekt zich uit bij Viaplay: "Er is een soort gentleman's agreement dat je elkaar niet inhaald voor de laatste bocht. Iedereen zit mijn zijn eigen bandentemperatuur en die van mij was nogal laag. Maar wel precies zoals we wilden. Na 130R zag ik de McLaren ineens in mijn spiegel en ik wilde gas geven om hem voor te blijven. Toen brak de achterkant uit en moest hij een beetje door het gras."

Naaien

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is van mening dat de fout hier bij Norris ligt. De Britse McLaren-coureur brak immers de duidelijke onderlinge afspraken. Verstappen is daar nogal uitgesproken over en verwacht geen straf: "Uiteindelijk creëer je zelf dit probleem door iemand anders te naaien. Dat vind ik persoonlijk niet correct. Hij deed het in de tweede run ook nog een keer."