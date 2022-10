Norris wil een straf voor Verstappen: "Duidelijk wat hij probeerde"

Max Verstappen moest in Japan gaan vrezen voor een straf. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur claimde de pole position op het circuit van Suzuka maar eventjes daarvoor ging hij de fout in. In zijn outlap zag hij de aanstormende Lando Norris over het hoofd en ging het bijna mis. Norris verwacht een straf voor Verstappen.

Norris besloot Verstappen in te gaan halen ten hoogte van de roemruchte bocht 130R. Verstappen accelereerde juist op het moment dat Norris hem wilde inhalen. Verstappen maakte een foutje waardoor zijn wagen naar links uitbrak. Norris kon nog net op tijd reageren en stuurde naar links. De Brit knalde door het gras en had daarna tevens vieze banden.

Duidelijk

Na afloop van de kwalificatie was Norris niet te spreken over de actie van Verstappen. Alhoewel Verstappen zelf spreekt van een fout zag Norris dat in gesprek met Sky Sports iets anders: "Het was nogal duidelijk wat hij probeerde te doen. Er is geen regel over wat je mag doen maar wat hij deed kan echt niet. Coureurs willen altijd inhalen in de laatste bocht. Ook al zegt iedereen altijd dat ze het niet gaan doen, het gebeurt toch. Het maakt niets uit."

Slingeren

Norris denkt dat als de zaakjes waren omgedraaid er een soortgelijke situatie zou zijn ontstaan. De Britse coureur, die de tiende tijd noteerde in de kwalificatie, denkt echter dat hij één essentieel ding anders zou hebben gedaan. Hij is daar nogal duidelijk over: "Hij zou vermoedelijk hetzelfde hebben gedaan als ik in deze situatie. Maar ik zou dan niet slingeren over de baan."