Steiner gefrustreerd na weer een crash Schumacher: "Derde keer met flinke schade"

Mick Schumacher kende een zeer ongelukkige vrijdag in Japan. Op het circuit van Suzuka was het de gehele dag zeer nat na veel neerslag. De coureurs moesten dus opletten en veel van hen deden dan ook voorzichtig. Schumacher crashte echter na afloop van de eerste vrije training.

Schumachers crash vond plaats nadat de sessie al was afgevlagd. De Duitse Haas-coureur was op weg naar de grid voor een proefstart maar hij verkeek zich op het water op de baan. Hij schoot recht de bandenstapel in en de schade aan zijn wagen was zeer groot. De schade was zelfs zo groot dat hij de tweede vrije training moest missen omdat hij een nieuw chassis kreeg.

Jammer

Teambaas Günther Steiner baalde als een stekker na afloop van de twee vrije trainingen. De Italiaanse teambaas besprak de crash van Schumacher bij de media-afdeling van de Formule 1: "Het is jammer omdat we een racestart wilden doen om data te verzamelen voor zondag. Onderweg naar de grid crashte Mick. Hij had last van aquaplaning en crashte. De auto was echt heel erg zwaar beschadigd."

Frusterend

Steiner geeft aan dat de chassiswissel een voorzorgsmaatregel is. Het is nog niet duidelijk of er een scheur zit in het chassis maar men wil het risico niet lopen. Het is tevens niet de eerste keer dit seizoen dat Schumacher een chassis afschrijft. Steiner: "Ik denk dat dit de derde keer is dat we potentiële chassisschade hebben. Ik zeg potentieel omdat we nog een X-ray moeten uitvoeren om te zien of er een scheurtje is of niet. Maar dit is wel frustrerend."