Alonso prijst Verstappen: "Dat moet vanuit jezelf komen"

Max Verstappen kan zich aankomend weekend in Suzuka kronen tot een tweevoudig wereldkampioen. De Nederlander heeft een grote kans op titelprolongatie en dat komt hem op veel complimenten te staan. Verstappens collega Fernando Alonso ziet het sterke seizoen van de Nederlander. De Spanjaard is complimenteus.

Alonso, zelf ook tweevoudig wereldkampioen, steekt niet onder stoelen of banken dat hij wel fan is van de rijkunsten van zijn Nederlandse concullega. Alonso zelf is ook bezig met een sterk seizoen, echter valt hij veelvuldig uit met technische problemen. Afgelopen weekend in Singapore was het weer raak, Alonso viel uit nadat hij in een gevecht was verwikkeld met notabene Verstappen.

Aanleren

De Spaanse Alpine-coureur deelt maar wat graag de complimenten uit. Alonso vindt het knap dat Verstappen zich zo snel heeft kunnen aanpassen aan de huidige auto's. In gesprek met de internationale media spreekt hij zich uit: "Je kan je dat niet aanleren. Dat moet vanuit jezelf komen. Er zijn coureurs die wat meer tijd nodig hebben, die moeten meer data bestuderen. Ze hebben de gehele vrijdag nodig om te analyseren en het vergelijken van de data met die van hun teamgenoot. Ze zetten langzaam stapjes tot ze klaar zijn voor de kwalificatie."

VT1

Alonso ziet echter dat alles bij Verstappen anders is. De Nederlander laat volgens de Spanjaard dingen zien die andere coureurs niet kunnen doen: "Anderen coureurs zitten in de eerste training al op honderd procent. Max is één van die coureurs en dat is altijd al zo geweest. Al in de karts was dat zo. Het zou voor niemand meer als een verrassing moeten komen. Als je in de eerste minuten van de training naar het scorebord kijkt, dan zie dat Max 2,5 seconden sneller is dan de rest."