Haas is klaar met gedrag van de FIA vanwege zwart-oranje vlaggen

Een geërgerde Guenther Steiner maakte in Singapore voor de derde keer dit seizoen een uitzondering om met de media te praten, na de twijfelachtige beslissing van de stewards om een ​​zwart-oranje vlag te zwaaien naar Kevin Magnussen in zijn Haas. De Deen, die zijn race vanaf P9 begon, was bij de start betrokken in een contactmoment met Max Verstappen dat een wind-end-plate van de voorvleugel op de Haas VF-22 beschadigde.

Terwijl Magnussen aanvankelijk doorging en net buiten de top tien reed, achtten de stewards de schade voldoende om een ​​zwart-oranje vlag te rechtvaardigen die de Deen dwong tot een vroege pitstop voor een nieuwe set banden en een nieuwe voorvleugel.

Punten misgelopen door FIA

Steiner keurde de oproep af, vooral omdat het de derde keer dit jaar was waarin de race van Magnussen werd verpest door een onnodig bevel om te stoppen door de FIA. De markante teambaas van Haas: "Het was een teleurstellende race omdat we hier realistisch gezien punten hadden kunnen scoren, zonder erover te dromen."

"Door het incident in de eerste ronde met Kevin verloren we alle posities en opnieuw kregen we een zwart-oranje vlag, nu voor de derde keer, terwijl dat niet nodig is. Dat hebben we de FIA ​​de voorgaande twee keer al heel erg duidelijk gemaakt en het is net alsof je met je rug tegen de muur staat."

Een vooruitziende Steiner had misschien geanticipeerd op de ongelukkige situatie van Magnussen, toen hij enkele uren voor de race van zondag al zijn frustraties eruit gooide over de zwart-oranje vlaggen: "We weten precies wat er gebeurt en hoe de voorvleugel is gebouwd, dat hij niet kan wegvliegen. Als we denken dat het gevaarlijk is, zullen we het zelf weghalen en vervangen, dat hoeft de FIA ons niet te vertellen. Ik denk dat we veel meer gekwalificeerde mensen hebben om te zeggen dat het veilig is of niet dan de FIA ​​die in dienst heeft. Ik weet niet waar ze deze regel weer hebben gevonden, maar ze passen hem graag toe en vooral op ons."