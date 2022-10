Video: McLaren-coureurs dollen na afloop van superrace

McLaren kende gisteren een zeer sterke Grand Prix in Singapore. Lando Norris en Daniel Ricciardo reden allebei een sterke race en eindigden stevig in de punten. Norris kwam als vierde over de streep en zijn teamgenoot Ricciardo voltooide een inhaalrace door als vijfde te finishen.

De stemming was na afloop opperbest bij het populaire McLaren-duo. Norris en Ricciardo gaven gezamenlijk enkele interviews waarin ze terugkeken op hun sterke races. Zo verscheen het olijke duo ook voor de camera's van de media-afdeling van de Formule 1. Ze maakten daar een ouderwets dolletje, tot hilariteit van hun grote aantal fans.