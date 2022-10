Verstappen wil weekend snel vergeten: "Het begon gisteren al"

Max Verstappen is geen wereldkampioen geworden in Singapore. De Red Bull-coureur had een waardeloze start en ging daarna in de race ook nog eventjes de fout in. Hij kwam uiteindelijk slechts als zevende over de lijn en zag zijn teamgenoot Sergio Perez als winnaar over de streep komen.

Verstappen had een lastige avond in het zeer natte Singapore. Nadat de start van de Grand Prix met een ruim uur was uitgesteld ging het direct al mis. Hij was veroordeeld tot een inhaalrace en moest zich langs onder andere Kevin Magnussen en Fernando Alonso vechten. Hij kwam maar lastig door het nerveuze veld heen.

Antistall

Na afloop van de Grand Prix feliciteerde hij Perez met diens zege, daarna ging de Nederlander in één rechte lijn door naar de internationale media. Tegenover Viaplay liet hij weten dat hij in de antistall schoot bij de start: "Ja, dat was natuurlijk een slecht begin. Daarna probeerden we een paar auto's in te halen maar dat was heel erg lastig. Op dit circuit is het heel erg lastig inhalen. Op een gegeven moment zaten we op een goede positie met de slicks. Ik wilde Lando inhalen en toen bottomende ik uit en kwamen de voorwielen van de grond. Toen hadden we grote flatspots op de banden."

Snel vergeten

Het werd een enorm tegenvallend weekend voor de Nederlandse wereldkampioenschapsleider. De Nederlander startte vanaf de achtste plaats en spreekt van een weekend om snel te vergeten: "Absoluut, het begon natuurlijk gisteren al. Daardoor zet je jezelf midden in het gedrang. Als je dan ook nog eens een slechte start hebt, dan lijkt het alsof alles je tegen gaat zitten. Het is beter om deze race te vergeten en gewoon door te gaan naar Japan."