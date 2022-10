Sainz baalt van tactisch foutje: "Rondje te vroeg gegaan"

Carlos Sainz kende in Singapore een redelijke kwalificatie. De Spaanse Ferrari-coureur duelleerde lang mee voor de pole position maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Het zorgde voor de nodige teleurstelling bij Sainz die morgen nog wel een gooi kan gaan doen naar een goed resultaat.

Sainz behoorde tot het groepje coureurs dat elkaar afwisselden aan kop van de tijdenlijst. De Spaanse coureur moest uiteindelijk zijn teamgenoot Charles Leclerc, Sergio Perez en Lewis Hamilton voor zich dulden. De achterstand van Sainz op de snelste tijd van Leclerc was minimaal, hij was slechts 0,171 seconden langzamer dan de pole tijd.

Sainz had zijn kwalificatie iets anders willen aanpakken. In de allesbeslissende derde kwalificatiesessie ging hij op tactisch gebied de mist in. Bij Motorsport.com sprak hij zich uit: "Je moet het voorzichtig aanpakken en geen fouten maken. Dat was het doel. In dat rondje gingen we er vol voor. Achteraf ben ik een rondje te vroeg gegaan. Ik realiseerde mij achteraf dat ik het beter een rondje later had kunnen doen. Op die manier kon ik het sneller worden van de baan maximaal benutten."