Wolff leeft mee met Red Bull: "Kan wel eens gebeuren"

Het team van Mercedes leeft met een redelijk positief gevoel toe naar de Grand Prix van Singapore van morgen. In de kwalificatie op het stratencircuit in de stadsstaat kwalificeerde Lewis Hamilton zich als derde maar kende George Russell veel problemen. Toto Wolff zag dat zijn team niet als enige problemen had.

Mercedes reisde met een goed gevoel af naar de baan in Singapore. Volgens de simulaties zou Mercedes een goede kans maken op succes op het circuit onder het kunstlicht. In de kwalificatie bleek dit te kloppen en streed Hamilton geruime tijd mee om de pole position. Het werd uiteindelijk de derde tijd maar alsnog was de Britse zevenvoudig wereldkampioen enthousiast.

Foutje

Ook Hamiltons teambaas Toto Wolff was zeer in zijn nopjes met het resultaat van de zevenvoudig wereldkampioen. Wolff zag echter dat Hamilton een foutje maakte. Hij besprak dit bij ORF: "We verloren bijna een seconde in de laatste sector door een klein foutje. De wielen blokkeerden en we verloren veel snelheid in de opvolgende bochten. Anders zou het denk ik spannend zijn geworden met Verstappen."

Red Bull

Spannend met Verstappen werd het echter nooit. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest zijn snelle rondje afbreken omdat hij anders te weinig brandstof in zijn auto had zitten om door de technische keuring te komen. Het was een grote blunder maar Wolff begrijpt het wel: "Dit kan wel eens gebeuren. Je berekent dit dan verkeerd. Het waren ook nog meerdere rondjes. Dit kan de beste overkomen."