Hamilton niet bestraft na dragen neuspiercing

Na afloop van de derde vrije training in Singapore moest Lewis Hamilton zich bij de stewards melden voor een opvallend vergrijp: hij had mogelijk gereden met piercings in. De FIA controleert daar dit seizoen extra streng op en Hamilton leek op weg naar een straf. Niets blijkt minder waar te zijn.

Na afloop van de kwalificatie kwamen de stewards pas met een beslissing over de zaak naar buiten. De stewards besloten namelijk geen actie te ondernemen tegen Hamilton. Uit het beslissingsformulier van de FIA blijkt dat Hamilton zijn neuspiercing in hield na doktersadvies. De stewards vroegen daarna medische documenten op bij Mercedes, dit document bevestigde de lezing van Hamilton. Mercedes kreeg overigens wel een boete van 25.000 euro omdat ze een verkeerd self scrutineering formulier hadden ingeleverd.