Hamilton jubelt na P3: "Het was zo enorm close!"

Lewis Hamilton liet in Singapore weer eens zin tot wat hij in staat is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deed vrijwel de gehele sessie mee om de pole position. Uiteindelijk moest de Mercedes-coureur zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc en Sergio Perez. Hamilton is desalniettemin blij met P3.

De Brit is helemaal in zijn sas in de straten van Singapore. Hamilton was al de snelste in de eerste vrije training en liet zien dat hij dat kon volhouden in de rest van het weekend. Hamilton vloog en noteerde in de kwalificatie meermaals de snelste tijd maar kwam in de derde kwalificatiesessie niet verder dan de derde plaats.

Na afloop van de kwalificatie straalde de zevenvoudig wereldkampioen van oor tot oor. Hamilton bedankte het publiek en beantwoordde daarna de vragen van Naomi Schiff: "Ik was zo hard aan het pushen! Het was zo enorm close! Ik probeerde het zo goed mogelijk te doen maar deze jongens zijn zo snel! Ik dacht dat het misschien zou lukken met een perfect rondje maar dat was moeilijk. Ik had geen grip in de laatste ronde. Toch ben ik heel erg blij met de tweede startrij!"