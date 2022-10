Verstappen moet stoom afblazen na mislukte kwalificatie: "Helemaal kut"

Max Verstappen had vandaag een grote kans op de pole position in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur behoorde bij de forse groep coureurs die meestreden voor de pole. De Nederlander moest echter zijn snelle rondje afbreken waardoor hij in woede uitbarstte over de boordradio.

In de slotfase van de kwalificatie leek het erop dat Verstappen een probleem had. De wereldkampioenschapsleider moest ineens afremmen waardoor het leek alsof er iets mis was. Toen hij daarna weer begon aan een nieuw vliegende rondje werd hij in de laatste bochtencombinatie naar binnen gehaald. Dit had alles te maken met het feit dat Red Bull anders te weinig benzine over had in de auto.

Logica

Na afloop van de sessie was Verstappen zeer teleurgesteld. Hij kwalificeerde zich als achtste en moet morgen op het listige stratencircuit een inhaalrace gaan rijden. Bij Viaplay sprak Verstappen zich teleurgesteld uit: "Dat is natuurlijk helemaal kut. Je vult de auto voor vijf rondes en je wilt zes rondjes doen, die logica klopt natuurlijk niet. Dat zie je natuurlijk gewoon en ik had eigenlijk die ronde daarvoor gewoon moeten afmaken als je toch weet dat het niet gaat lukken in die ronde daarna. Op een of andere manier kwamen we daar te laat achter."

Door het putje

Verstappen en zijn team hadden voorafgaand de kwalificatie de nodige verbeteringen doorgevoerd aan de Red Bull. De Nederlander ziet er nu geen nut meer in: "Dat kan je nu allemaal in het putje gooien als je achtste moet starten. Het is superlastig om in te halen. Tuurlijk, de snelheid zat er goed in en vooral in deze omstandigheden ging het wel mooi. Dan moet je op de limiet gaan. Het zag er ook allemaal goed uit."