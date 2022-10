Strijdlustige Perez kijkt uit naar de start: "Goede kans om Charles aan te vallen"

Max Verstappen moest zijn kwalificatierondje zojuist vroegtijdig afbreken nadat hij waarschijnlijk anders te weinig brandstof in zijn wagen had zitten. Alle hoop van Red Bull Racing was daarom gevestigd op Sergio Perez. De Mexicaan had al geleverd en mag de Grand Prix van Singapore morgen vanaf de tweede plaats starten.

De Mexicaanse Red Bull-coureur was één van de velen die meevocht voor de pole position. Uiteindelijk moest hij zijn meerderen erkennen in Charles Leclerc. Toch was de bijna onzichtbare Perez in deze kwalificatie veel sneller dan zijn naaste concurrenten. Het resultaat is een eerste startrij voor de altijd listige en vermoeide race in Singapore.

Start

Na afloop van de kwalificatie op het opdrogende stratencircuit was Perez zeer in zijn nopjes met zijn resultaat. Hij liet aan interviewster van dienst Naomi Schiff weten waar hij het meest naar uitkijkt: "Naar de start. Dit is een goede kans op Charles morgen aan te vallen en voor de zege te gaan. Het is jammer om de pole mis te lopen op 2 honderdste. Maar uiteindelijk deed het team een fantastische job."

Omstandigheden

De omstandigheden in Singapore waren vandaag zeer nat en de kans is aanwezig dat het morgen tijdens de kwalificatie wederom zeer verraderlijk zal gaan worden. Perez is zich daarvan bewust en hij spreekt dat dan ook uit: "Het was zo lastig om de omstandigheden vandaag te begrijpen. Morgen kan het op elk moment echt nat gaan worden. Dus het wordt belangrijk om geen fouten te gaan maken."