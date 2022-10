Leclerc euforisch na onverwachte pole: "Enorm lastige kwalificatie"

De kwalificatie in Singapore was zeer spannend en spectaculair. Op de opdrogende baan deden zeer veel coureurs een gooi naar de snelste tijd. Onder andere Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Fernando Alonso en Carlos Sainz waren snel onder weg. Uiteindelijk ging de pole naar Charles Leclerc.

De Monegask kende een zeer lastige kwalificatie waarin hij veel keuzes moest maken. Vrijwel de gehele sessie vroeg Leclercs team Ferrari zich af of men niet beter kon wisselen naar de slicks. Pas in de laatste kwalificatiesessie koos men voor de zachte banden. Leclerc moest notabene zelf de call maken vlak voor hij de baan op zou komen.

Lastig

Leclerc zag dat zijn rivalen niet aan zijn tijd konden komen, Verstappen moest zelfs de pits opzoeken, en hij mocht juichen. Na afloop van de sessie verscheen hij opgelucht voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Het was een enorm lastige kwalificatie. In Q1 en Q2 kozen we voor de inters en toen in Q3 wisten we niet precies wat we moesten doen. We kozen op het allerlaatste moment voor de softs en dat betaalde zich uit. Ik maakte een klein foutje in mijn laatste ronde en ik dacht dat we geen pole zouden scoren."

Data

Leclerc greep ondanks zijn foutje dus de pole en dat zorgde voor de nodige vreugde bij Ferrari en de Monegask. Tegenover Schiff sprak Leclerc zich nogmaals uit: "Ik ben enorm blij met het resultaat van vandaag, al helemaal na de vrijdag die wij hadden. We reden gister amper rondjes door de problemen. Maar we hebben ons goed hersteld. We hebben niet veel data voor de race maar we kunnen met een perfecte strategie winnen."