Wolff haalt uit naar Horner: "Grappig dat hij dat zegt"

Het team van Red Bull Racing stond vandaag in het middelpunt van de aandacht in Singapore. In de Europese ochtend meldden meerdere media namelijk dat Red Bull de budgetcap-regels heeft overschreden in 2021. Bij Red Bull maakt men zich geen enkele zorgen terwijl de concurrentie daar anders over denkt.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport en het normaal gesproken goed ingevoerde Auto, Motor und Sport meldden deze ochtend allebei dat Red Bull de budgetcap had overschreden. Bij Red Bull maakte men zich echter geen zorgen en gaf teambaas Christian Horner aan dat hij helemaal geen kennis had van de mogelijke overtreding van de budgetcap.

Grappig

Horners Mercedes-concullega Toto Wolff denkt iets anders over de zaak. De Oostenrijker is ervan overtuigd dat er iets niet aan de haak is. De Oostenrijker heeft andere verhalen gehoord en bij Sky Sports spreekt Wolff zich uit: "Het is grappig dat Christian dat zegt. Er wordt al weken of maanden onderzoek naar ze gedaan. Misschien spreekt hij zelf helemaal niet met zijn Chief Financial Officer."

Fundamenteel

De publicaties van vanochtend spraken over meerdere teams die de regels hadden overtreden. Naast Red Bull werd ook het team van Aston Martin genoemd. Wolff is er duidelijk over: "Voor zover wij weten is er een team met een kleine overtreding, dat is meer een soort incident. Er is ook een team dat fundamenteel ver boven de budgetcap zit. Daar wordt momenteel nog naar gekeken. Dat is geen geheim in de paddock."