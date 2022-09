Horner heeft 'geen kennis' van mogelijke overschrijding budgetplafond

Het team van Red Bull Racing bevindt zich al de gehele dag in het middelpunt van de aandacht. Vanochtend meldde meerdere media namelijk dat Red Bull in 2021 de budgetcap heeft overschreden. Het zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen in de richting van de Oostenrijkse renstal. Christian Horner is zich niet bewust van een overtreding.

Deze ochtend meldden La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport dat meerdere teams de budgetcap in 2021 hadden overtreden. De teams van Aston Martin en Red Bull werden bij naam genoemd. Vanzelfsprekend belandde Red Bull daarna in het oog van de storm. Red Bull-coureur Max Verstappen werd vorig jaar immers wereldkampioen en Red Bull is dit seizoen zeer dominant.

Geen kennis

Bij Red Bull is men zich in ieder geval niet bewust van een mogelijke overtreding. Teambaas Christian Horner was er in Singapore nogal duidelijk over bij Sky Sports: "Ik heb geen kennis van mogelijke overtredingen van de financiële regels. In maart zijn alle financiële stukken in geleverd bij de FIA. Het is dus een lang proces geweest voor hen. We zitten nog in dat proces en als het goed is wordt volgende week bekend of iedereen overal aan heeft voldaan."

Goede kant

Horner maakt zich echter niet zoveel zorgen over een mogelijke overtreding. De Britse teambaas van Red Bull Racing is van mening dat het uiteindelijk goed zal komen. Tevens heeft Horner alle vertrouwen in autosportfederatie FIA. Horner is er nogal duidelijk over: "Wat wij hebben ingeleverd zat zeker aan de goede kant van het budgetplafond. Het is dan aan de FIA om alle processen te volgen en dat is wat ze nu ook doen."