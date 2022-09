Norris onder de indruk van Verstappen: "Eén van de meest getalenteerde coureurs ooit"

Max Verstappen kan in theorie aankomend weekend al wereldkampioen worden in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een extreem sterk seizoen en de titel kan hem dus bijna niet meer ontgaan. Verstappen maakt veel indruk met zijn prestaties, ook Lando Norris deelt zijn complimenten uit.

Verstappen is dit seizoen haast onverslaanbaar. De Nederlander heeft al elf Grands Prix op zijn naam geschreven en profiteerde eveneens van pech en blunders bij de concurrentie. Verstappen toonde dit seizoen tevens zijn veerkracht door in Hongarije, Italië en België te winnen terwijl hij verder naar achteren moest starten. Zijn prestaties zorgen dan ook voor veel applaus van kenners, analisten en coureurs.

Indrukwekkend

McLaren-coureur Lando Norris kan het goed vinden met Verstappen en is zeer complimenteus. De Britse coureur ziet dat Verstappen zijn kansen pakt en zijn teamgenoot Sergio Perez keer op keer verslaat. In gesprek met Sky Sports spreekt Norris zich uit: "Het is indrukwekkend om te zien dat hij op geen enkele dag onder de limiet zit. Ook niet tijdens de trainingen. Hij zoekt altijd de limiet op. Tijdens de allereerste ronde van de eerste training is hij soms sneller dan wij zijn in de kwalificatie."

Talent

Norris is dan ook van mening dat zijn Nederlandse vriend en collega tot de allerbeste ooit hoort. De Britse McLaren-coureur denkt dat Verstappens tweede wereldtitel snel gaat volgen: "Hij is één van de meest getalenteerde coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden, ook is hij één van de snelste. Er is geen twijfel dat hij dit jaar zijn tweede wereldtitel gaat pakken en waarschijnlijk wint hij er nog een paar in de toekomst."