Brawn vergelijkt Verstappen met Schumacher: "Als kijker voel je magie"

Max Verstappen maakt dit seizoen een ijzersterke indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een reusachtige voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en kan in theorie al wereldkampioen worden in Singapore. Verstappen maakt dit jaar veel indruk, ook Ross Brawn is lovend.

Verstappen heeft dit seizoen al elf Grands Prix op zijn naam geschreven. De Nederlander is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Het is de verwachting dat hij de titel gaat veiligstellen in Singapore of Suzuka. Verstappen ontvangt door zijn prestaties veel complimenten. Vooral zijn indrukwekkende inhaalrace in België is bij velen blijven hangen, Verstappen won die race nadat hij door een motorstraf vanuit de buik van het veld moest starten.

Ook Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, is enorm onder de indruk van Verstappen. De Brit werkte samen met Michael Schumacher en maakt bij F1-Insider een vergelijking: "Zijn dominantie in Spa deed mij denken aan Schumacher is zijn beste dagen. Wanneer je een perfecte auto hebt en zo'n coureur in de cockpit zit, dan rijden ze alsof ze van een andere planeet komen. Als kijker voel je een soort magie. Je weet dat er altijd een andere coureur rijdt met dezelfde auto, die maakt dat verschil niet. Natuurlijk willen we een strijd zien maar tegelijkertijd willen we ook de magiërs zien die boven de rest uitstijgen."