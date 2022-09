Video: Ricciardo schittert als goochelaar in nieuwe reclame

Daniel Ricciardo gaat het team van McLaren verlaten na dit seizoen. De Australiër presteert dit seizoen alles behalve sterk en men heeft dan ook besloten om zijn contract vroegtijdig te beëindigen. Ricciardo is echter nog steeds onverminderd populair en de sponsors van McLaren maken daar graag gebruik van.

Ricciardo speelt dan ook de hoofdrol in een reclamespotje van de cryptosponsor van McLaren. In het korte spotje speelt Ricciardo de rol van een coureur annex goochelaar. Gehuld in een racepak met toverhoed en dito cape tovert Ricciardo zijn wagen tevoorschijn en krijgt hij nog eventjes hulp van zijn assistent in de vorm van een honey badger.