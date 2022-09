Capito bedankt Latifi: "Hij is een fantastische teamplayer"

Gisteren werd bekend dat Nicholas Latifi het team van Williams na dit seizoen gaat verlaten. De Canadees krijgt geen contractverlenging en lijkt op weg naar de uitgang van de Formule 1. Latifi lijkt bij geen enkel team op de radar te staan voor 2023. Bij Williams is er vooral veel lof voor de Canadees.

Latifi debuteerde in 2020 in de Formule 1 bij de Britse renstal. De Canadees kende een tegenvallend eerste seizoen in de Formule 1 en kon niet zoveel uitvoeren met de langzame Williams. Vorig jaar eindigde hij meerdere keren in de punten en kon hij soms zijn toenmalige teamgenoot George Russell bijhouden. Dit jaar is hij vooralsnog puntloos en rijdt hij nog geen deuk in een pakje boter.

Zijn exit kwam dan ook voor weinigen als een echter verrassing. Bij Williams zijn ze echter zeer sportief en heeft men enkel lovende woorden over voor Latifi. In een persbericht spreekt teambaas Jost Capito zich uit: "Ik wil namens het hele team Nicholas bedanken voor zijn harde werk en zijn drie jaar bij Williams. Hij is een fantastische teamplayer met een fantastische houding naar zijn collega's. Zijn werk wordt gerespecteerd door de hele business. Onze samenwerking komt nu ten einde maar ik weet zeker dat hij nog heel hard gaat werken voor de rest van het seizoen."