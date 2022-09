Ricciardo houdt rekening met een jaar aan de zijlijn: "Wil rekening houden met 2024"

Daniel Ricciardo tast momenteel nog in het duister over zijn toekomst in de Formule 1. De Australiër verlaat het team van McLaren na dit seizoen en heeft momenteel nog geen contract voor 2023. De naam van Ricciardo valt wel bij meerdere teams maar hij wil niet zomaar iets tekenen. Een tussenjaar is dan ook een goede mogelijkheid.

Ricciardo verlaat het team van McLaren na dit jaar, de Britse renstal verscheurde zijn langdurige contract en de Australiër is een vrij man voor 2023. Zijn naam werd genoemd bij onder andere Alpine en Haas maar geen van deze teams heeft de interesse nadrukkelijk uitgesproken. Ricciardo wordt daarnaast ook in verband gebracht met een reservecontract bij het team van Mercedes.

2023

De huidig McLaren-coureur is zelf zeer open over de zaak. Ricciardo heeft al laten doorschemeren dat een jaartje naast de zijlijn goed mogelijk is. In de Australische radioshow Fitzy and Wippa doet hij dat alweer: "Als ik zeg dat ik het nog niet weet, dan bedoel ik dat ik nog geen contract heb voor 2023. Of dat nog kan gebeuren? Ja, dat kan. Ik denk dat ik mij niet teveel laat meeslepen door volgend jaar. Ik wil vanzelfsprekend racen en op de grid staan. Maar ik zie 2023 niet als alles of niets."

Stapje terug

Ricciardo lijkt zijn peilen te richten op een reserverol in 2023 om dan in 2024 weer op de grid te staan. In het verleden hebben meerdere coureurs deze route uitgeprobeerd, meestal met weinig succes. Ricciardo is echter positief: "Uiteraard is 2024 iets waar ik rekening mee wil houden. Als dat betekent dat ik een stapje terug moet zetten om er twee vooruit te zetten, dan is dat iets wat we nu uitzoeken. Een jaar langs de zijlijn is dus mogelijk."