Rosberg vindt McLaren-move Piastri 'dapper': "Hij verslaat Lando of hij ligt uit de sport"

Afgelopen zomer was er veel te doen omtrent Oscar Piastri. De getalenteerde Australiër ontkende een contract bij Alpine en had zijn zinnen gezet op een stoeltje bij McLaren. Na tussenkomst van de CRB tekende Piastri inderdaad een contract bij McLaren voor 2023. Nico Rosberg vindt het maar een opvallende move.

Piastri was in de afgelopen jaren actief in het juniorenprogramma van Alpine. De Australiër reed rond met het logo van de Franse renstal op zijn borst. Na zijn Formule 2-titel in 2021 kreeg hij echter geen Formule 1-stoeltje van Alpine. Hij moest het dit jaar doen met een reserverol en werkte meerdere tests af. Na het aangekondigde vertrek van Fernando Alonso leek hij de gedoodverfde opvolger te zijn. Hij vertrok dus naar McLaren waar hij Daniel Ricciardo gaat opvolgen.

Dapper

Bij McLaren wordt Lando Norris de nieuwe teamgenoot van Piastri. De Brit wordt gezien als één van de grootste talenten in het Formule 1-veld. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg laat zijn twijfel dan ook horen bij Sky Sports: "Het is een dappere move van Oscar. Het is zo dat hij of Lando verslaat of hij ligt in principe uit de sport. Het is een zware taak maar hij gelooft in zichzelf. Als je denkt dat je goed bent, dan moet je er vol voor gaan."

Kans grijpen

Rosberg begrijpt daarnaast ook heus wel dat Piastri kiest voor een kans bij McLaren. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen steunt Piastri dan ook in zijn keuze en deelt zijn redenatie: "Als je een jonge coureur bent en je krijgt de kans om te racen voor McLaren, dan moet je die grijpen. Dit soort kansen komen niet altijd zomaar voorbij dus hij heeft eigenlijk alles goed gedaan."