Horner hekelde radioverkeer tussen Wolff en Masi: "Voelde heel eenzijdig"

De teams van Red Bull Racing en Mercedes vochten vorig seizoen een verhit titelduel uit. Hun coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een titanenduel uit. De teams deden er alles aan om de titel naar zich toe te trekken, zo was de communicatie met wedstrijdleider Michael Masi nogal opvallend.

Vorig seizoen konden de teambazen nog direct communiceren met wedstrijdleider Masi. Opvallend genoeg werden deze radioberichten tevens uitgezonden op de televisie, iets waar de teambazen zich enorm bewust van waren. Het zorgde voor een aantal felle radioberichten in de seizoensfinale in Abu Dhabi. Masi werd na die controversiële seizoensfinale uit zijn functie gezet.

E-mail

Red Bull-teambaas Christian Horner was zich er niet van bewust dat de teambazen direct met Masi konden communiceren. In Spanje zag hij dat Mercedes-teambaas Toto Wolff over de radio tegen Masi sprak. In de Beyond the Grid Podcast spreekt hij zich uit: "Het drong pas echt tot mij door in Silverstone. Er was toen ineens een hele dialoog tussen Wolff en Masi. Hij stuurde een e-mail en ging naar Michael toe. Toen pikte ik dat niet en ging ik er naartoe."

Eenzijdig

Horner voelde zich er niet goed bij. In Silverstone zorgde de crash tussen Hamilton en Verstappen voor nog meer olie op het vuur. De zaak met de radioberichten zat Horner dwars: "Het voelde heel eenzijdig. Een teambaas zou niet moeten kunnen lobbyen. Achteraf was er en verhit gesprek tussen mij en Toto bij Race Control. Toto was van mening dat het Hamiltons bocht was en dat zijn coureur geen straf verdiende. Ondertussen had ik een coureur in het ziekenhuis. Dat was nogal beledigend."