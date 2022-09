Hill onder de indruk van Verstappen: "Hij liet het er makkelijk uit zien"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een straatlengte voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap en won alle drie de races in de recente triple header. In België, Nederland en Italië stond Verstappen op het hoogste treetje.

De drie overwinningen na de zomerstop zorgen ervoor dat Verstappen op pole position staat voor het veroveren van de wereldtitel. Verstappen kan in theorie al wereldkampioen worden in Singapore en maakt veel indruk met zijn prestaties. Het lijkt erop dat alleen een soort wonder hem kan weerhouden van een tweede wereldtitel.

Makkelijk

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is onder de indruk van de resultaten van Verstappen. De Britse oud-coureur zag Verstappen goed voor de dag komen in de triple header. In de F1 Nation Podcast sprak Hill zich uit: "Max verdween als het ware in de verte tijdens de triple header. Hij deed dat echt heel goed en hij liet het er makkelijk uitzien. In Zandvoort zag je bijvoorbeeld dat hij echt op de limiet van het circuit reed."

Hamilton & Schumacher

Verstappen kan dit zijn meerdere reusachtige records breken met zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan bijvoorbeeld het record van de meeste zeges in één seizoen verbreken. Hill ziet dan ook dat Verstappen bij de beste ooit hoort: "Als je gaat nadenken over de records die hij kan breken, dan realiseer je je echt dat hij van een compleet ander niveau is. Hij zit echt op het niveau van Lewis Hamilton en Michael Schumacher."