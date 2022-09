De Vries bevestigt interesse drie teams: "Ik kan niet zomaar kiezen"

Het is algemeen bekend dat Nyck De Vries een goede kans heeft op een Formule 1-zitje voor 2023. De Nederlandse coureur debuteerde in Italië in de koningsklasse van de autosport en maakte direct een grote indruk. De Vries staat bij meerdere teams op het lijstje en dat ontkent hij zelf ook niet.

De Vries mocht ruim een week geleden debuteren in Monza. De Nederlandse Mercedes-reserve werd opgetrommeld door Williams om de zieke Alexander Albon te vervangen. De Vries kende een aardige kwalificatie en liet zijn visitekaartje achter in de race. Hij kwam als negende over de finish en staat inmiddels in het middelpunt van de aandacht.

Williams

De Vries geniet nog steeds aandacht van Williams maar er liggen meerdere kapers op de kust. Ook AlphaTauri en Alpine hengelen naar zijn diensten. De Vries was afgelopen weekend te gast in de talkshow Humberto op Zaterdag en sprak zich daar uit: "Ik denk niet dat ik zomaar kan kiezen. De zaken gaan grotendeels buiten mijn macht om. Ik ben al geruime tijd in gesprek met Williams en daar heb ik ook toevallig mijn debuut kunnen en mogen maken. Dus dat zou een logische stap zijn."

Alpine & AlphaTauri

Ook Alpine en AlphaTauri hebben verregaande interesse in de diensten van De Vries. De coureur sprak met Red Bull-adviseur Helmut Marko en bestuurt binnenkort een Alpine: "Ik spreek al met Alpine sinds juli en voor dat team ga ik ook testen in Boedapest. Zoals de media al hebben gezegd was ik afgelopen week in Oostenrijk om dokter Marko te ontmoeten en om het met hem over de toekomst te hebben. Dat zijn momenteel de feiten."