Alpine arriveert in Hongarije voor veelbesproken test

Het gaat in de Formule 1-wereld al dagen over de belangrijke test van het team van Alpine op de Hungaroring. Meerdere coureurs mogen zich daar laten zien en het is de verwachting dat de uitkomst van de test invloed heeft in de beslissing over de opvolging van Fernando Alonso.

Aankomende week zullen meerdere coureurs in actie komen in de auto van vorig jaar. Het is de verwachting dat onder andere Jack Doohan, Nyck De Vries en Antonio Giovinazzi in actie zullen komen. Ook de naam van Colton Herta werd genoemd maar door het mislukken van de Red Bull-deal is deze kans klein. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren want de Alpine-trucks zijn gespot in Hongarije.