Hamilton looft De Vries: "Mijn vader probeerde hem te helpen naar de F1"

Afgelopen weekend debuteerde Nyck De Vries in de Formule 1. De Nederlandse coureur moest bij Williams last minute instappen als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Vries maakte veel indruk en greep bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport direct punten. Ook Lewis Hamilton is lovend.

De Vries was in Monza aanwezig en reed op de vrijdag zelfs nog de eerste vrije training voor het team van Aston Martin. Hij zou verder fungeren als reservecoureur bij Mercedes maar werd op zaterdagochtend ineens opgebeld met een dringende boodschap. Hij nam plaats in de Williams en voltooide het jongensboek met een puike race op zondag.

Bij zijn broodheer Mercedes was iedereen te spreken over de prestaties van De Vries. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton was enthousiast. Hij zag als snel het talent van De Vries en legt dit uit tegenover de internationale pers in Monza: "Nyck is een enorm getalenteerde coureur. Ik kende hem al toen hij nog heel erg jong was. Toen ik nog voor McLaren reed probeerde mijn vader hem te helpen om in de Formule 1 te komen."