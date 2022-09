Video: Gesloopte De Vries heeft hulp nodig om uit zijn wagen te komen

Het debuut van Nyck De Vries was afgelopen weekend uitstekend. De Nederlandse coureur moest last minute invallen voor Alexander Albon, de Thai had een blindedarmontsteking. De Vries presteerde zeer sterk en kwam als negende over de finish, het was een zeer goed resultaat en de vreugde was groot.

Na afloop was het wel duidelijk dat de geringe voorbereidingstijd van De Vries zijn tol eiste. De Nederlandse Williams-coureur gaf al aan dat hij zeer val last had van zijn schouders. Uit nieuwe beelden blijkt dat hij in het parc fermé helemaal gesloopt was. Hij vroeg over de boordradio of hij hulp kon krijgen bij het uitstappen, hij was overduidelijk compleet gesloopt. Onder toeziend oog van de FIA werd hij door zijn monteurs uit de auto geplukt.