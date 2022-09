Verstappen looft landgenoot De Vries: "Blij dat hij punten kon pakken"

Gisteren stonden er twee Nederlanders aan de start van de Italiaanse Grand Prix. Naast Max Verstappen stond immers ook Nyck De Vries op de grid. De Vries moest last minute invallen bij Williams omdat Alexander Albon een blindedarmontsteking had opgelopen. De Vries kende een prima debuut en werd negende.

De Vries kwam afgelopen vrijdag al in actie in de eerste vrije training. De Nederlander reed toen voor het team van Aston Martin en was voor de rest van het weekend aanwezig als reservecoureur van Mercedes. Op zaterdagochtend veranderde zijn rol abrupt en mocht hij bij Williams laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij kreeg veel steun van zijn collega's en de felicitaties waren na afloop dan ook veelvuldig aanwezig.

Fantastisch

Ook Max Verstappen had veel complimenten over voor zijn landgenoot. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Italiaanse Grand Prix op zijn naam en sprak zich uit op de persconferentie voor de top drie: "Ik zag hem voor mij strijden toen hij vocht voor de tiende plaats. Dat Nyck moet invallen en leveren, dat is niet makkelijk. Zover ik kan zien heeft hij het fantastisch gedaan. Hij bleef rustig, maakte geen foutjes en ik ben blij dat hij punten kon pakken. Het is indrukwekkend."

Startrij

Verstappen moest de race vanaf de zevende plaats starten vanwege een gridstraf. Veel coureurs wisselden van motorcomponenten en daardoor schoof De Vries op, op de startgrid. De twee Nederlanders startten de race naast elkaar en daar kon Verstappen wel om glimlachen: "Ja, dat was een beetje onverwacht. We hebben het er gisteravond over gehad. Ik ken hem heel erg goed. Hij is een goede vriend van mij."