De Vries naar stewards, punten in gevaar

Nyck de Vries reed een prima debuutrace in Monza. De Nederlandse Williams-invaller kwam als negende over de finish en pakte dus direct punten bij zijn debuut. Zijn debuut krijgt mogelijk een zure nasmaak want hij moet zich melden bij de stewards voor 'driving erratically'.

De Vries maakte zeer veel indruk met zijn debuutrace in Monza. De Nederlander mocht last minute invallen voor de zieke Alexander Albon. Hij kwam als negende over de finish maar dat resultaat komt nu in gevaar. Hij zou zich mogelijk niet goed hebben gedragen onder de late Safety Car. Het incident werd genoteerd maar de stewards besloten er toch naar te kijken. Zijn punten hangen nu aan een zijden draadje.