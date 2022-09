Marko waarschuwt fans Verstappen: "Hij zou wel eens sneller kunnen stoppen dan je denkt"

Max Verstappen is op weg naar zijn tweede wereldtitel maar Helmut Marko denkt niet dat de Nederlander gaat jagen op het recordaantal kampioenschappen, dat nu op naam staat van Michael Schumacher en Lewis Hamilton met een totaal van 7. Marko denkt echter dat Verstappen 'eerder stopt met F1 dan we allemaal denken'.

Na vorig jaar de wereldtitel te hebben gewonnen tijdens een historische strijd met Lewis Hamilton, is Verstappen dit seizoen op weg om de wereldtitel te prolongeren. Met een voorsprong van 109 punten in het kampioenschap op teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc, zit Verstappen in een zetel, met nog 7 races te gaan. Het roept de vraag op hoeveel meer hij zal winnen voordat zijn huidige contract bij Red Bull eind 2028 afloopt.

Verstappen wordt 31 als zijn Red Bull-contract afloopt en Marko rekent erop dat het niet uitmaakt hoeveel salaris het team hem wil betalen, als hij op dat moment wil stoppen met F1 dan zal hij dat doen. In gesprek met Sport1 zegt Marko: "We willen samen meer titels winnen, maar ik betwijfel of we Max zullen zien rijden totdat hij alle records heeft gebroken. Hij zou het kunnen halen, maar hij is ook het type persoon dat zijn spullen pakt en vertrekt als hij er geen zin meer in heeft. Hoeveel je hem ook aanbiedt, hij zal niet blijven. En dat kan sneller gebeuren dan we allemaal denken."