Huidige coureurs Red Bull-Junior programma niet klaar voor stap richting F1

De Formule 1 zou zijn superlicentieregels moeten heroverwegen, aangezien de plannen van Red Bull om Colton Herta volgend jaar naar de grid te brengen, dreigen te mislukken. Sommige teams, maar ook F1-CEO Stefano Domenicali en de FIA ​​lijken niet geïnteresseerd in het buigen van de strikte criteria om de Indycar-coureur volgend jaar voor AlphaTauri te laten debuteren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko van Red Bull was niet verlegen om de suggestie te wekken dat Herta niet in staat is om naar de Formule 1 over te stappen, vanwege een mislukking is van het huidige systeem. In gesprek met Auto Motor und Sport zei hij: "Er zijn echt snelle raceauto's in de Indycar en in de Japanse Super Formula met sterke interne concurrentie. Ze zijn duidelijk ondergewaardeerd in vergelijking met onze juniorseries."

Marko teleurgesteld in talenten

Het is echter ook duidelijk dat Red Bull alleen op zoek is naar de Amerikaanse markt voor een vervanger van Gasly, omdat geen van de eigen junioren van Red Bull, klaar is om naar de F1 te stappen. Marko is naar verluidt teleurgesteld over de F2-seizoenen van de door Red Bull gesteunde Liam Lawson, Jehan Daruvala en Juri Vips.

Wat de Japanse Ayumu Iwasa betreft, zegt Marko aan: "Hij heeft een tweede seizoen in de Formule 2 nodig."

Hetzelfde geldt voor Isack Hadjar in de Formule 3, hoewel Marko zei hoge verwachtingen te hebben dat de 17-jarige Fransman 'een coureur als Prost' is. Om die redenen dringt Marko er hard op aan dat de FIA ​​een uitzondering maakt voor Herta, die volgens hem duidelijk klaar is om naar de F1 over te stappen. Marko: "De Formule 1 zou ook blij zijn met een Amerikaan in de sport."

Als Herta geen groen licht krijgt, betekent dit dat Gasly niet naar Alpine verhuist. Volgens de laatste geruchten in de paddock van Monza is Formule 2-kampioen Felipe Drugovich de belangrijkste kandidaat om naast Esteban Ocon plaats te nemen in de lege stoel die Fernando Alonso achter laat.