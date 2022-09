Horner tevreden na eerste trainingen: "Max heeft zijn balans gevonden"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer aardige vrijdag op het circuit van Monza. De Oostenrijkse renstal moest in beide vrije trainingen hun meerdere erkennen in concurrent Ferrari. Het verschil tussen beide teams was echter zeer klein en dat stemt Red Bull-teambaas Christian Horner hoopvol.

In de tweede vrije training op het circuit van Monza noteerde Max Verstappen de tweede tijd met een nipte achterstand op nummer één Carlos Sainz. Verstappens teamgenoot Sergio Perez kende een lastige eerste vrije training maar kwam in de Italiaanse namiddag weer aardig voor de dag. De Mexicaan sloot zijn eerste dag in Monza af op de zesde plaats, zijn achterstand was echter wel iets groter.

Aardige dag

Teambaas Christian Horner was tevreden met het resultaat op de eerste dag van het Italiaanse Grand Prix-weekend. De Brit zag geen noemenswaardige problemen in gesprek met Sky Sports: "We hebben een aardige dag gehad, iedereen heeft zijn werk gedaan. We hebben de banden uitgetest en we hebben gewerkt met verschillende downforce-niveaus. Max heeft de balans gevonden waar hij tevreden mee is. Ik denk dat Checo steeds meer dichterbij komt."

Motorstraf

Horner weet dat zijn team zich dit weekend wederom moet voorbereiden op een inhaalrace. Verstappen en Perez wisselen immers weer monocomponenten waardoor ze een gridstraf kunnen verwachten. Verstappen krijgt slechts vijf plaatsen straf en Horner haalt zijn schouders op: "We hebben op het advies van onze motorpartner hier gekozen voor de motorstraf. Vijf plaatsen is niet zo draconisch. Om hier vijf plaatsen naar achteren te moeten en om een nieuwe PU te hebben voor de volgende race is goed."