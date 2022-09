Marko haalt schouders op over stuklopen Porsche-deal

Vanochtend werd bekend gemaakt dat Porsche en Red Bull Racing toch niet met elkaar gaan samenwerken vanaf 2026. De twee partijen waren geruime tijd met elkaar in gesprek voor een samenwerking vanaf 2026, er gaan dan immers nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Red Bull-adviseur Helmut Marko haalt zijn schouders op.

Red Bull deed nooit geheimzinnig over de gesprekken met Porsche. Ook het merk dat onderdeel is van de Volkswagen Group maakte geen geheim van het Formule 1-plannen. Het leek er lang op dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat er een bevestiging zou komen. In de afgelopen weken werd echter duidelijk dat de gesprekken tussen Porsche en Red Bull nogal stroef verliepen. Vandaag kwam dan de bevestiging van het afketsen van de deal.

Kansen

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt niet van het vastlopen van de onderhandelingen. De Oostenrijker haalt zijn schouders op en sprak zich uit op de Oostenrijkse radiozender OE3: "We hebben momenteel helemaal niemand nodig. Maar als er zich kansen voor doen, dan staan we daar voor open. Opvallend genoeg zijn er nu wat vragen gekomen nu het nieuws over Porsche officieel is geworden."

Zelfvoorzienend

Marko is van mening dat Red Bull zich geen zorgen hoeft te maken voor de toekomst. De Oostenrijkse adviseur ziet de toekomst zonnig tegemoet: "We bevinden ons in een goede positie. We hebben de snelste coureur tot en met 2028 onder contract staan. We hebben met Adrian Newey de beste designer. We hebben een motorafdeling die binnen 55 weken volledig operationeel is. De eerste motor heeft al gedraaid. Dat betekent dat we zelfvoorzienend zijn."