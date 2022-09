Webber onthult details over Piastri-rel: "Belangrijk om wat context te geven"

Oscar Piastri domineerde afgelopen zomerstop de headlines. Het Australische talent ontkende immers een contract bij het team van Alpine voor 2023. Piastri had zijn zinnen gezet op een stoeltje bij McLaren en na de uitspraak van de CRB werd duidelijk dat hij aankomend seizoen inderdaad gaat rijden voor McLaren. Bij Alpine baalde met van zijn gebrek aan loyaliteit.

Piastri was namelijk onderdeel van het opleidingsprogramma van Alpine. In de juniorklassen reed de Australiër rond met het logo van Alpine op zijn wagen en bij de Franse renstal waren ze zeer trots op hun paradepaardje. Toch trekt Piastri na dit jaar de Alpine-deur dus achter zich dicht. Bij Alpine zijn ze daar vanzelfsprekend niet zo blij mee maar Piastri lijkt daar niet zo mee te zitten.

Buiten proportie

Piastri's manager Mark Webber begrijpt daarnaast de claims over het gebrek aan loyaliteit niet zo goed. De Australische oud-coureur ziet de zaakjes namelijk iets anders. In gesprek met Channel 4 is Webber duidelijk: "De genoemde getallen zijn echt buiten proportie. In de zomerstop kreeg iedereen de kans om het te hebben over miljoenen, miljoenen en nog meer miljoenen. Dat is zeker niet het geval."

Budget

Volgens Webber was Alpine ook niet zo enorm betrokken bij Piastri's route naar de Formule1. De oud-coureur deelt namelijk enkele opvallende details: "In de juniorklassen heeft Oscar ook wat prijzengeld gewonnen buiten de investeringen van Alpine om. Meer dan 80 procent van het budget kwam dus van sponsoren en de familie van Oscar. Het is dus ook belangrijk om hier wat context te geven."