Binotto verklaart 'puinhoop' tijdens pitstop Sainz: "Oproep kwam te laat"

Het team van Ferrari sloeg afgelopen weekend in Zandvoort wederom de plak mis bij de pitstops. Ditmaal was Carlos Sainz het slachtoffer van de fouten van zijn renstal. Bij zijn eerste pitstop in de vijftiende ronde ging alles mis wat maar mis kon gaan. De stop duurde veel te lang en daarna liet men ook nog een wheelgun slingeren.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez reed over de wheelgun heen, de Mexicaan kwam echter goed weg want hij beschadigde zijn auto niet. Sainz viel ver terug en raakte later in de race nog een keer betrokken bij een incident in de pitlane. Hij werd namelijk op een onveilige manier de baan opgestuurd, dit leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Hamilton

Ferrari-teambaas Mattia Binotto baalde na afloop als een stekker van de compleet mislukte eerste pitstop van zijn Spaanse coureur. Binotto kon het moment na afloop alleen maar omschrijven met het begrip 'puinhoop'. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Bij onze eerste stop wisten we dat Lewis Hamilton een bandenwissel aan het voorbereiden was om voor een undercut te gaan."

Te laat

De strategen van Ferrari dachten slim te zijn door Sainz op dit moment naar binnen te roepen. Binotto moest echter tot zijn spijt concluderen dat het allemaal in de soep liep: "We probeerden op deze wijze onze positie op de baan te behouden. We wisten dat Lewis heel erg snel was in de eerste stint van de race. Toen we de Mercedes-crew in de pitlane zagen riepen we snel Sainz naar binnen. Hij reed toen in de laatste bocht waardoor onze monteurs te laat klaarstonden. De oproep kwam te laat."