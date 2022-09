Domenicali duidelijk over Herta-situatie: "Sport moet regels respecteren"

Gisteren maakte Red Bull-adviseur Helmut Marko bekend dat AlphaTauri op het punt staat om Indycar-coureur Colton Herta te contracteren voor volgend seizoen. Dit hangt wel van meerdere factoren af. De komst van Herta betekent namelijk dat Pierre Gasly naar Alpine mag vertrekken. Daarnaast heeft Herta nog niet genoeg superlicentiepunten.

Elke coureur die in de Formule 1 wil gaan rijden moet namelijk een superlicentie hebben. Om in aanmerking te komen voor dit 'rijbewijs' moet een coureur 40 superlicentiepunten hebben verzameld. In meerdere juniorenklassen en andere klassen kan men deze punten verdienen. Ook in de Indycar, de grootste klasse van Amerika, kan men superlicentiepunten verzamelen.

Regels respecteren

Herta heeft momenteel nog niet genoeg superlicentiepunten en Red Bull wil dan ook een uitzondering aanvragen bij de FIA. Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet al doorschemeren dat hij dit niet nodig vindt. Tegenover Motorsport.com was hij duidelijk: "De sport moet de regels respecteren. Natuurlijk zijn Amerikaanse coureurs en andere coureurs heel erg belangrijk. Als hij in aanmerking komt voor een superlicentie omdat hij genoeg punten heeft, dan is dat fantastisch nieuws."

Protocol

Domenicali blijft echter hameren op het naleven van de regels. De Italiaanse CEO, dit overigens niet werkt voor de FIA, zou een komst van Herta op het moment dus uitsluiten. Hij is er nogal duidelijk over in zijn redenatie: "Er is een ladder die je moet volgen. Er is een protocol dat je moet respecteren en dat is ook de huidige situatie. Ik denk dus dat dit het juiste is om te gaan doen."