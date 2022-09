Leclerc heeft goede hoop voor de race: "Morgen gaan we alles geven"

Charles Leclerc miste de pole position in Zandvoort op slechts een fractie van een seconde. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam 0,021 seconde tekort op de tijd van polesitter Max Verstappen. De teleurstelling was dan ook te zien bij Leclerc na afloop van de kwalificatie in de Noord-Hollandse duinen.

Het was al voor de kwalificatie duidelijk dat het zeer close zou worden tussen de teams van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Uiteindelijk waren het toch weer Ferrari en Red Bull die de lakens uitdeelden. Leclerc joeg op de pole position maar kwam net tekort. Toch mag hij morgen als tweede starten in de race, het is slechts een schrale troost voor de Monegask.

Puzzelstukjes

Na afloop van de derde kwalificatiesessie meldde Leclerc zich bij interviewer van dienst om zijn kwalificatie te bespreken. Vanzelfsprekend baalde de Monegask: "Het was enorm close. Max reed een fantastisch rondje aan het einde van de sessie. Onze auto werd beter en beter tijdens de kwalificatie. Aan het begin maakte ik mij best wel zorgen want Max was veel sneller dan ons op gebruikte banden. Maar ik Q3 vielen alle puzzelstukjes op hun plaats."

Alles geven

De puzzelstukjes vielen echter niet op de juiste plek voor de pole. Leclerc was een fractie langzamer dan Verstappen maar de Ferrari-coureur leeft met zeer veel vertrouwen toe naar de race: "Ik kon er een rondje uitpersen dat goed genoeg was voor de tweede plek. Morgen in de race gaan we alles geven. We zijn hier veel sterker dan dat we vorige week waren. Dat is goed om te zien en onze racepace zag er ook sterk uit. Het gaat heel close worden met Red Bull."