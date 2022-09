Marko stelt fans gerust na problemen Verstappen: "Zal niet tot een penalty komen"

Max Verstappen kende niet de gewenste start van zijn Nederlandse Grand Prix-weekend. De Red Bull Racing-coureur viel vroeg in de eerste vrije training stil met versnellingsbakproblemen. De vele Verstappen-fans op de tribunes moesten dan ook toezien hoe hun held al lopend het circuit verliet. Bij Red Bull maakt men zich geen zorgen.

Teamadviseur Helmut Marko haalt in Zandvoort zijn schouders op over de problemen van Verstappen in de eerste vrije training. De Oostenrijkse adviseur besprak de problemen na afloop van de sessie met Motorsport-Magazin en hij was zeer duidelijk: "Gelukkig hebben we onze voorraad versnellingsbakken uitgebreid tijdens het afgelopen weekend in Spa-Francorchamps."

De versnellingsbakproblemen zullen Verstappen waarschijnlijk geen verdere problemen bezorgen voor de rest van het raceweekend. Marko geeft wel aan dat men niet precies weet wat er precies kapot ging: "We weten niet helemaal wat er gebeurde in de training. We zullen daarvoor eerst de auto moeten open schroeven. Tot een penalty zal het echter niet komen. We hebben inmiddels wel wat ervaring met achteraan starten!"