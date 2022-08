Brundle kan zich niet vinden in tirade Alonso: "Onjuist en oneerlijk"

De Belgische Grand Prix was afgelopen weekend al na één rondje voorbij voor Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur raakte in Les Combes de Alpine van Fernando Alonso. Hamilton lanceerde zichzelf en daarbij raakte zijn wagen zwaar beschadigd. Alonso was woedend en maakte Hamilton met de grond gelijk over de boordradio. Martin Brundle was het niet eens met die tirade.

Alonso kon zijn weg vervolgen maar was op zijn zachts gezegd not amused. De Spanjaard maakte Hamilton onder meer uit voor 'idioot' en riep dat de Brit alleen maar weet hoe hij races moet starten vanaf de eerste startplek. Na afloop van de race was Alonso wat rustiger en nam Hamilton alle schuld op zich. De rust leek wedergekeerd maar de woede-uitbarsting van Alonso ging de wereld over.

Eerlijkste coureur

Voormalig Formule1-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle was niet te spreken over de tirade van Alonso. In zijn Sky Sports-column sprak Brundle zich uit over de situatie: "De reactie van Fernando over de boordradio, gevoed door woede en adrenaline, over het feit dat Lewis alleen vanaf de eerste startplek kan winnen was naar mijn mening onjuist en oneerlijk. Lewis is juist één van de eerlijkste en netste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Door zijn bizarre snelheid heeft hij niet veel fouten hoeven maken."

Schuldige

Brundle kan zich dus niet vinden in de woorden van Alonso maar de Brit wijst Hamilton wel als schuldige aan van de crash. De commentator geeft de schuldbewuste Hamilton op dit punt dus volledig gelijk: "Lewis zei dat hij Fernando niet kon zien in zijn dode hoek. Eerlijk gezegd had Lewis het kunnen weten omdat Fernando daar ergens moest zijn. De Spanjaard deed zijn best om aan de binnenkant te blijven en ruimte te geven."