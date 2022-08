Russell had groter gat met Ferrari verwacht

George Russell reed gisteren in België een vrij anonieme race. De Britse Mercedes-coureur kwam zeker niet slecht voor de dag en kwam als vierde over de streep. Russell kon geen partij bieden aan de bloedsnelle Red Bulls maar hij kon de Ferrari's wel aardig bijhouden. Hij ziet dat ook enkele positieve punten.

Russell kwam als vierde over de streep met een kleine achterstand op nummer drie Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur kon niet wegrijden bij Russell. De Britse Mercedes-coureur finishte ook voor de andere Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask werd als vijfde geklasseerd na een tijdstraf vanwege het overschrijden van de pitsnelheid.

Ferrari

Russell had een lastig weekend maar ziet het kleine verschil met Ferrari wel als een groot pluspunt. De Brit sprak na afloop met de internationale media over dit feit: "Ik denk niet dat wij hadden zien aankomen dat we twee seconden achter Sainz konden finishen. We hadden wel verwacht dat we Leclerc konden verslaan. We hadden zeker niet verwacht dat we Verstappen zouden verslaan, hij finishte wel met een voorsprong die groter was dan wij hadden gedacht. We zijn waarschijnlijk dichterbij Ferrari dan we hadden verwacht. Er zijn dus wat pluspunten en wat minpunten."

Set-up

Een van de grootste minpunten van Mercedes in België was overduidelijk de snelheid. De Duitse renstal kon de concurrentie simpelweg niet bijhouden. Russell zag ook dat men de set-up maar niet aan de praat kreeg: "Dat is waarschijnlijk wel waar, we kregen dat zeker niet onder de knie. In de kwalificatie verloren we een seconde door de banden. In de race waren we duidelijk sneller maar ik denk dat dit wel onze zwaktes liet zien."