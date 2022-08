Wolff juicht komst Audi en Porsche toe: "Dit is goed nieuws"

Vrijdag werd de Formule 1-wereld wakker met groot nieuws. Audi maakte op een speciale persconferentie namelijk bekend dat ze vanaf 2026 mee gaan doen aan het wereldkampioenschap Formule 1. Audi zal naar verwachting het team van Sauber gaan opkopen. Het lijkt erop dat ook Porsche de sport gaat betreden, Toto Wolff juicht de komst van de merken toe.

Audi maakte vrijdag bekend dat ze vanaf 2026 de sport gaan betreden met een eigen Power Unit. Het heeft er alle schijn van dat ze het team van Sauber gaan opkopen en het team gaan omtoveren tot fabrieksteam. De aankondiging van Porsche zal waarschijnlijk ook snel volgen. Naar verwachting gaat Porsche samenwerken met het topteam van Red Bull Racing.

Goed nieuws

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er geen enkel probleem met de komst van de twee Volkswagen Group-merken. De Oostenrijker is tegenover Motorsport.com duidelijk: "Dit is goed nieuws. Er rijden al enorm sterke fabrikanten in de Formule 1 maar dit laat meteen de kracht van onze sport zien. Het is goed voor de sport om een aantal van de grootste automerken ter wereld als concurrent te hebben. Het gaat alleen nog maar lastiger worden met de komst van deze gasten."

Indekken

Wolff begrijpt ook wel waarom beide merken de sport op een andere manier gaan betreden. Audi zal immers gaan fungeren als een soort fabrieksteam terwijl Porsche een motorpartner gaat worden. Wolff snapt de keuze: "Dit is gewoon een kwestie van indekken. Het ene merk wordt een fabrieksteam in Zwitserland en het andere merkt gaat samenwerken met één van de beste Formule 1-teams ter wereld. Het is een tweesporenstrategie. Dat klinkt voor mij logisch."