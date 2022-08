Marko looft pijlsnelle Verstappen: "Hij kon nog veel sneller"

Max Verstappen maakte vandaag een enorme indruk in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race vanaf de veertiende plaats gestart vanwege een motorstraf. Hij leek er geen last van te hebben en vloog naar de zege, binnen de kortste keren had hij de leiding al in handen.

Verstappen maakte vooral indruk met zijn bizarre dominantie. Nadat hij zich door het veld naar voren had gevochten breidde hij zijn voorsprong vrij simpel uit. De Nederlander had een groot gat geslagen op zijn achtervolgers Sergio Perez en Carlos Sainz. Ook zijn voorsprong in het wereldkampioenschap werd alleen maar groter.

Bij zijn team Red Bull was men ook zeer tevreden met het resultaat van Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko was in de wolken en reageerde lyrisch bij Viaplay: "Het was ongelooflijk! In de eerste paar rondjes deed hij nog voorzichtig maar daarna liet hij echt zijn snelheid zien. Hij kon ook nog veel sneller. Het is echt onvoorstelbaar! Max is de beste Max die we ooit hebben gezien. Dit is echter nog niet het eindstation, er komt nog veel meer aan!"