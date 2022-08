Michael Schumacher en Mika Hakkinen waren in 1998 verwikkeld in een spannende titelstrijd. Aan het begin van het seizoen zag dat er niet naar uit en had Hakkinen en het team van McLaren de overhand. Maar Ferrari en Schumacher gaven niet op en vanaf de Grand Prix van Canada, ronde zeven van totaal 16, won de Duitser drie keer op rij. In de periode die vokgde was het continue stuivertje wisselen tussen de Duitser en de Fin.

De clash zou tot een kookpunt komen in de kleddernatte Grand Prix van Spa-Francorchamps. Hakkinen kwam als kampioenschapsleider naar de Ardennen en had zeven punten voorsprong. Dit was met de oude puntentelling waarbij elke zege tien punten opleverde.

De zondag stond de baan helemaal onder water en ging ondanks de zeer slechte omstandigheden toch van start met alle gevolgen van dien. Vlak nadat de lichten doofden, verloor McLaren-coureur David Coulthard vanaf P2 de controle en spinde. Dat zorgde voor een domino-effect waar de ene bolide op de andere knalde. Brokstukken en banden vlogen door de lucht. Het leek op een autokerkhof door de dertien gestrande auto's.

Hakkinen vanaf pole had geen last van het onheil, veroorzaakt door zijn teamgenoot, en Schumacher ontsprong de dans vanaf P4. De race werd snel stopgezet.

De wedstrijd werd na een uur hervat en doordat elk team een reservewagen ter beschikking had, konden veel coureurs weer instappen en dus ook Coulthard.

Bij de herstart ging het dit keer mis met Hakkinen. Die spinde en werd geraakt door Johny Herbert in de Sauber. Beiden vielen uit. De verrassende presterende Damon Hill met de Jordan pakte de leiding. Schumacher bleef uit de malaise en rook zijn kans om de lkop over te nemen in de stand.

In ronde 8 nam de Ferrari-coureur de koppositie over van zijn voormalige titelrivaal en bouwde een comfortabele voorsprong op van meer dertig seconden.

Op ongeveer de helft van de Belgische Grand Prix kwam Schumacher Coulthard tegen op een ronde achterstand. McLaren gaf de opdracht om Schumacher voorbij te laten. Coulthard vertraagde, maar bleef op de racelijn. Door de spray achter Coulthard kon Schumacher niks zien en raakte de achterkant van de McLaren. Schumachers Ferrari was aan gort en de toen tweevoudig kampioen strompelde met stoom in zijn oren op drie wielen naar de pits.

Toen Schumacher bij zijn pitbox arriveerde, stapte hij meteen uit, deed zijn helm af en stormde vol met woede naar de garage van Coulthard toe om verhaal te halen. Monteurs van McLaren en Ferrari hielden de kemphanen in bedwang.

De controverse leverde bijzondere tv op. Check vanaf de tweede minuut.

Coulthard and Schumacher clash at Spa back in 1998 😮



One of five dramatic moments we've picked out from the #BelgianGP archives 🎞🇧🇪#F1 — Formula 1 (@F1) August 23, 2022

De fameuze Grand Prix van 1998 zou uiteindelijk ook een historische winnaar krijgen. Hill zorgde voor de eerste overwinning voor het team van Jordan. Teamgenoot Ralf Schumacher werd tweede en moest in de slotfase het spoor van Hill blijven van zijn teambaas zodat de dubbelzege niet onnodig in gevaar kwam.

Hakkinen werd uiteindelijk kampioen in de slotrace op Suzuka. Tijdens de Grand Prix in Japan viel Schumacher uit en de Fin was al zeker van zijn titel voordat de finishvlag werd gezwaaid.

Als... Maar daar had Schumacher niks aan.