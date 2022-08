Ongeloof bij Sainz: "Snap niet hoe Max zo snel kan zijn"

Hoewel Max Verstappen vanmiddag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Belgie de snelste tijd reed, zal het Carlos Sainz zijn die vanaf de pole position mag starten. De Red Bull-coureur krijgt een gridstraf vanwege een nieuwe motor en start vanaf de vijftiende plek.

Het gat tussen de tijd van Verstappen en Sainz is echter zeer groot te noemen. Maar liefst 0.632 tienden is het verschil, en daar raakte Sainz van in de war. De Ferrari-coureur kan het bijna niet geloven, zo vertelde hij na afloop bij F1TV.



Sainz: "De ronde was prima. Ik ben blij dat we op pole position starten maar ik ben zeker niet blij met het gat tussen ons en Max dit weekend en het verschil tussen ons en Red Bull. We moeten onderzoeken waar dat door komt, maar starten vanaf pole position is een goede uitgangspositie vanwaar we gaan proberen morgen de race te winnen."

"De derde kwalificatiesessie had ik een vrije ronde, alleen was de opwarmronde moeilijk omdat ik geen slipstream kon vinden tijdens het zoeken naar een goede positie. Mijn eerste ronde bleek genoeg voor de tweede tijd, waardoor ik de pole heb. Maar ik ben nog steeds verbijsterd met het gat naar Max en Red Bull. Ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren tijdens de race, want onze racesnelheid is iets beter dan onze kwalificatiesnelheid, maar we moeten duidelijk ergens snelheid gaan vinden."