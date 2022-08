Alfa Romeo stopt na 2023 als titelsponsor Sauber

Het team van Sauber rijdt tegenwoordig in de Formule 1 onder de naam Alfa Romeo. Het Italiaanse automerk is de hoofdsponsor van het team. Het lijkt er echter op dat de deal snel ten einde gaat komen. Meerdere media melden vandaag dat Alfa Romeo heeft gecommuniceerd dat ze na 2023 stoppen als titelsponsor.

Alfa Romeo werd in 2017 titelpartner van het team van Sauber. Alhoewel het team officieel door het leven ging als het Formule 1-team van Alfa Romeo was het geen fabrieksteam. Alfa is niets meer dan de titelsponsor van Sauber. Vandaag maakte men in een persbericht bekend dat de samenwerking na 2023 ten einde komt.

Ommekeer

In het persbericht laat het Italiaanse automerk, onderdeel van de Stellantis groep, weten waarom ze Sauber gaan verlaten. Alfa kijkt naar de toekomst van het merk: "Aangezien de economische en industriële ommekeer van het merk in 2022 nu een feit zijn, zal Alfa Romeo nu de vele mogelijkheden bekijken en beslissen wat de beste keuze is voor de langetermijnstrategie en de positionering van het merk."

Audi

Het nieuws van Alfa Romeo komt op een opvallend moment. Vandaag maakte Audi namelijk bekend dat ze vanaf 2026 de sport gaan betreden. Het Duitse automerk gaf aan dat ze nog in onderhandeling zijn met teams voor een mogelijk partnership. Het team van Sauber wordt veelvuldig genoemd als partner. Het lijkt erop dat deze deal nu een kwestie van tijd gaat worden.