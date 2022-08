Contractverlenging Albon betekent afscheid van Red Bull-familie

Alexander Albon maakte dit seizoen zijn comeback in de Formule 1. De Thaise Brit moest een jaar doorbrengen aan de zijlijn nadat Red Bull Racing hem degradeerde tot reservecoureur. Dit jaar rijdt Albon voor het team van Williams en dat doet hij zeker niet onverdienstelijk. Hij kreeg dan ook contractverlenging.

De stap van Albon kan worden gezien al een stapje omlaag. De Thai reed immers eerst voor het topteam van Red Bull en vecht nu met Williams voor aansluiting in het middenveld. Albon zelf ervaart dat vanzelfsprekend niet zo en hij is bij Williams de onbetwiste kopman. Zijn contractverlenging in de zomerstop kwam dan ook voor niemand als een verrassing.

Albon kon gisteren in Spa voor het eerste reageren op zijn nieuwe contract. Dat betekent overigens wel dat zijn Red Bull-jaren definitief ten einde komen. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Ik ben nu definitief Williams-coureur. Red Bull is voor mij hetzelfde als ieder ander team. Natuurlijk zal er altijd naar coureurs gekeken worden op het moment dat een contract afloopt. Ik heb een goede relatie met het team van Red Bull en die komt zelfs nog uit een tijd dat ik slechts twaalf jaar oud was."