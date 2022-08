Ricciardo ziet Perez als voorbeeld: "Zijn loopbaan leek voorbij"

Daniel Ricciardo is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Australische McLaren-coureur staat in het wereldkampioenschap ver achter op zijn teamgenoot Lando Norris en hij lijkt hard op weg naar de uitgang. Oscar Piastri staat immers op pole position om vanaf volgend seizoen zijn landgenoot te vervangen bij McLaren. Ricciardo geeft de hoop echter niet op.

De Australiër staat momenteel op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met slechts 12 punten. Ricciardo's teamgenoot Norris staat op de zevende plaats met 76 punten. Ricciardo heeft nog een doorlopend contract bij McLaren maar het lijkt erop dat Piastri hem aankomend seizoen gaat vervangen bij de Britse renstal.

Ricciardo is zich ervan bewust dat zijn resultaten flink tegenvallen. De Australiër sprak voor de geruchtenstroom over Piastri met Motorsport.com. Ricciardo heeft goede hoop: "We geloven allemaal dat we kunnen winnen. Het liefst wil ik morgen al gaan winnen maar zo werkt het niet altijd. Op dit moment klinkt 2024 of 2025 nog ver weg maar dat is het al snel. Je pikt ook kleine dingen op van bijvoorbeeld Sergio Perez. Zijn loopbaan leek voorbij maar nu vecht hij een soort van voor de wereldtitel. De sport kan zo snel veranderen."